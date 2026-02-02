प्रेमिका के मुहल्ले में युवक ने किया सुसाइड, वीडियो में बोला…तुम्हारे शहर में दे रहा हूं जान, अब नहीं करेगा कोई परेशान

सोमवार की सुबह दस बजे के लगभग गोरखनाथ क्षेत्र के सुभाषनगर कालोनी में युवक ने लाइव वीडियो बनाते हुए जहर खाकर जान दे दी, वीडियो में साफ दिख रहा है कि उसके मुंह से झाग निकलने लगा और थोड़ी ही देर में उसकी तड़प कर मौत हो गई। आस-पास के लोगों ने सड़क किनारे युवक की लाश देखकर गोरखनाथ पुलिस को सूचना दी।