हर्ष फायरिंग में डीजे ऑपरेटर की मौत…बारात में मची अफरा तफरी, मृतक के सिर में घुसी गोली

जिले के गगहा थानाक्षेत्र के गुरूकृपा मैरिज हाल से पहले शनिवार की देर रात एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में डीजे ऑपरेटर की गोली लगने से मौत हो गई। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया, मृतक की पहचान डीजे ऑपरेटर छोटू के रूप में हुई।