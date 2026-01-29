29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

BHU बना जंग का मैदान! हॉस्टल विवाद में पथराव, कैंपस में 500 पुलिस तैनात

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गुरुवार को रुइया और बिरला हॉस्टल के छात्रों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर हिंसक झड़प हो गई। पथराव और मारपीट में संस्कृत विभाग के पीजी छात्र पीयूष तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए।

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Anuj Singh

Jan 29, 2026

BHU हॉस्टल विवाद में खून-खराबा

BHU हॉस्टल विवाद में खून-खराबा

Varanasi Breaking News BHU violence: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में गुरुवार को दो हॉस्टलों के छात्रों के बीच जोरदार मारपीट और पथराव हुआ। इस घटना में एक पीजी छात्र पीयूष तिवारी को सिर में गंभीर चोट आई। उसे इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। परिसर में तनाव फैल गया और पुलिस को भारी संख्या में तैनात करना पड़ा।

कैसे हुई घटना?

रुइया हॉस्टल के गेट पर यह झड़प हुई। आरोप है कि निष्कासित छात्र दर्शित पांडेय, रौनक मिश्रा, अंकित पाल और विश्वजीत यादव ने पीयूष तिवारी पर हमला किया। लगभग 20-30 छात्रों ने मिलकर मारपीट की और पथराव किया। पीयूष तिवारी संस्कृत विभाग के परास्नातक छात्र हैं। हमले के बाद हॉस्टल में अफरा-तफरी मच गई। छात्र डर गए और घटना की खबर फैल गई।

पुलिस की तुरंत कार्रवाई

सूचना मिलते ही लंका थाने के इंस्पेक्टर राजकुमार शर्मा और बीएचयू चौकी प्रभारी सौरभ तिवारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने आक्रोशित छात्रों को शांत करने की कोशिश की। छात्र आरोपी छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। स्थिति को देखते हुए डीसीपी काशी गौरव के नेतृत्व में 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी हॉस्टल पहुंचे। उन्होंने हॉस्टल में सर्च ऑपरेशन शुरू किया।

ड्रोन से निगरानी और तनाव

पुलिस ने हॉस्टल के आसपास ड्रोन से निगरानी की। यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि कोई और हिंसा न हो और आरोपी छात्रों को पकड़ा जा सके। छात्रों का गुस्सा अभी भी बरकरार है। वे न्याय की मांग कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस मिलकर स्थिति को नियंत्रित करने में लगे हैं। यह घटना बीएचयू परिसर में सुरक्षा और छात्रों के बीच विवाद को लेकर चिंता बढ़ा रही है।

वहीं DCP काशी जोन वाराणसी गौरव बंसवाल ने बताया कि बिरला और रुइया छात्रावास के छात्रों के गुटों के बीच कुछ पुरानी कहासुनी को लेकर विवाद हुआ है। पत्थरबाजी की सूचना मिलते हैं भारी पुलिस बल यहां मौके पर पहुंचा। एक छात्र घायल हुआ है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसने अपने बयान में कुछ पूर्व छात्रों के नाम बताए हैं जो अनाधिकृत तौर पर यहां रह रहे हैं। उन्होंने चिन्हित करने के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Jan 2026 08:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / BHU बना जंग का मैदान! हॉस्टल विवाद में पथराव, कैंपस में 500 पुलिस तैनात
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अविमुक्तेश्वरनंद सरस्वती बोले- भूल सुधार का मौका दिया, यूजीसी समाज को बांटने और काटने वाली मशीन

अविमुक्तेश्वरनंद सरस्वती, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब
वाराणसी

रिश्वतखोर दराेगा-सिपाही को VIP ट्रीटमेंट, लग्जरी कार से पेशी पर लाया गया…कमिश्नर कार्यालय का मेन गेट खोलकर दी गई एंट्री

Up news, Varanasi
वाराणसी

UGC का नियम सनातन धर्म के लिए बड़ा खतरा: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले- ‘लड़ो और मरो वाली’ मशीन

swami avimukteshwaranand made statement regarding new ugc rules know what he say
वाराणसी

UGC बिल के कारण BJP के भीतर खुलकर असंतोष! नहीं रुक रहा इस्तीफे का दौर, इन नेताओं ने छोड़ी पार्टी

वाराणसी

कफ सिरप तस्करी में बड़ी कार्रवाई, ‌मास्टरमाइंड का करीबी विकास वाराणसी-नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार

कोडिन कफ सिरप तस्करी में विकास सिंह नर्वे गिरफ्तार
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.