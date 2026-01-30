30 जनवरी 2026,

वाराणसी

Varanasi सेक्स रैकेट: फरार समीर ने युवती का प्राइवेट वीडियो अपलोड किया, पुलिस ने FIR दर्ज की

Crime Update: वाराणसी के खजुरी स्थित आजाद नगर में पकड़े गए सेक्स रैकेट का मामला अब और गंभीर मोड़ पर है। फरार संचालक समीर सिद्दीकी पर युवती ने आरोप लगाया है कि उसने उसका प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया और परिवार द्वारा धमकाया। कोतवाली पुलिस ने FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

वाराणसी

image

Ritesh Singh

Jan 30, 2026

वाराणसी में सेक्स रैकेट संचालक पर युवती ने लगाया गंभीर आरोप, सोशल मीडिया पर प्राइवेट वीडियो अपलोड का मामला दर्ज (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

वाराणसी में सेक्स रैकेट संचालक पर युवती ने लगाया गंभीर आरोप, सोशल मीडिया पर प्राइवेट वीडियो अपलोड का मामला दर्ज (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Varanasi Sex Racket Accused Uploads: वाराणसी के खजुरी स्थित ऑफिसर्स कॉलोनी के पास आजाद नगर इलाके में 12 दिन पहले पकड़े गए सेक्स रैकेट मामले में अब नया मोड़ आया है। रैकेट के संचालक समीर सिद्दीकी फरार हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोतवाली पुलिस में गंभीर आरोप दर्ज कराए गए हैं। एक युवती ने पुलिस को तहरीर दी है कि समीर ने उसके निजी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए और उसके साथ-साथ उसके परिवार को भी धमकाया। युवती का आरोप है कि समीर के परिवार के सदस्य लगातार उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं।

कैंट पुलिस ने 12 दिन पहले इस सेक्स रैकेट पर छापेमारी की थी। इस कार्रवाई में समीर फरार हो गया था, जबकि उसकी पत्नी तरन्नुम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने मौके से एक युवक और एक युवती को भी आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा था।

युवती ने दर्ज कराई तहरीर

कोतवाली थानाक्षेत्र की रहने वाली युवती ने पुलिस को बताया कि 12 दिन पहले वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र के खजुरी स्थित आजाद नगर में समीर सिद्दीकी के घर पर पुलिस ने रेड की थी। इस छापेमारी में समीर की पत्नी तरन्नुम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया था। युवती ने आरोप लगाया कि समीर का परिवार उसे इस बात का दोषी ठहरा रहा है कि उन्होंने पुलिस को मुखबिरी कर दी, जिसकी वजह से छापेमारी हुई। वहीं, समीर ने उसके कई निजी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए हैं। युवती का कहना है कि समीर और उसके माता-पिता, पिता दाऊद सिद्दीकी और मां शबनम बानों, उसे लगातार धमकी दे रहे हैं कि उसके खिलाफ बदनाम करने की कोशिश की जाएगी।

कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

कोतवाली थाना प्रभारी दया शंकर सिंह ने बताया कि युवती की तहरीर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 351(3) के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने युवती को आश्वासन दिया है कि उसकी सुरक्षा और मानसिक शांति को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई तेजी से की जाएगी।

12 दिन पहले हुई थी सेक्स रैकेट की कार्रवाई

कैंट थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा के नेतृत्व में 12 दिन पहले रात 9 बजे खजुरी स्थित आजाद नगर कॉलोनी में रेड की गई थी। इस कार्रवाई में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। मकान के नीचे से लेकर ऊपरी तल तक कई कमरों में आपत्तिजनक वस्तुएं मिलीं। मौके पर एक युवक और एक युवती को भी आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। इस दौरान पुलिस को दरवाजा तोड़कर अंदर घुसना पड़ा। समीर सिद्दीकी मौके पर फरार हो गया, जबकि उसकी पत्नी तरन्नुम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया। तरन्नुम के कमरे से शराब के साथ कई डिब्बे और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई।

समीर सिद्दीकी फरार, पुलिस तलाश में लगी

फरार संचालक समीर सिद्दीकी की तलाश में पुलिस लगातार अभियान चला रही है। वारदात के बाद समीर के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। युवती के अनुसार, समीर ने उसके निजी वीडियो अपलोड कर मानसिक उत्पीड़न किया है। साथ ही, उसका परिवार भी उसे धमकाकर फर्जी आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस इस मामले में समीर और उसके परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह चुकी है।

फर्जीवाड़ा और सोशल मीडिया का दुरुपयोग

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह मामला यह दर्शाता है कि सेक्स रैकेट के संचालक न केवल गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त हैं, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से पीड़ितों को परेशान करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कोतवाली पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करना गंभीर अपराध है। पुलिस डिजिटल फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर आरोपियों का पता लगाने और वीडियो हटाने की कार्रवाई कर रही है।

कैंट पुलिस की कार्रवाई की व्यापकता

कैंट पुलिस की छापेमारी ने सेक्स रैकेट के नेटवर्क को उजागर किया। पुलिस ने बताया कि रेड के दौरान समीर और उसकी पत्नी तरन्नुम के अलावा अन्य आरोपी भी शामिल थे, जो युवकों और युवतियों को परेशान कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि समीर की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी आरोपी को बचने का मौका न मिले।

