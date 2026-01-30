Varanasi सेक्स रैकेट: फरार समीर ने युवती का प्राइवेट वीडियो अपलोड किया, पुलिस ने FIR दर्ज की

कोतवाली थानाक्षेत्र की रहने वाली युवती ने पुलिस को बताया कि 12 दिन पहले वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र के खजुरी स्थित आजाद नगर में समीर सिद्दीकी के घर पर पुलिस ने रेड की थी। इस छापेमारी में समीर की पत्नी तरन्नुम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया था। युवती ने आरोप लगाया कि समीर का परिवार उसे इस बात का दोषी ठहरा रहा है कि उन्होंने पुलिस को मुखबिरी कर दी, जिसकी वजह से छापेमारी हुई। वहीं, समीर ने उसके कई निजी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए हैं। युवती का कहना है कि समीर और उसके माता-पिता, पिता दाऊद सिद्दीकी और मां शबनम बानों, उसे लगातार धमकी दे रहे हैं कि उसके खिलाफ बदनाम करने की कोशिश की जाएगी।