बस्ती में अचानक गूंजने लगा ‘जय श्री राम’ और ‘योगी-योगी’…कमांडो के घेरे में सड़क पर निकले छोटे योगी, जनता हुई रोमांचित

इस प्रभात फेरी को जो चीज सबसे अलग बना रही थी, वह था 'बाल योगी' का सुरक्षा घेरा, नन्हे छात्र के चारों ओर ब्लैक कैट कमांडो की वर्दी पहने बच्चों की एक टीम चल रही थी। हाथ में डमी आधुनिक हथियार और काले चश्मा लगाए ये 'नन्हे कमांडो' बिल्कुल पेशेवर अंदाज में आगे बढ़ रहे थे। अब जब जुलूस निकला तो सबसे अचरज वाली बात है जब सुरक्षा में तैनात असल पुलिसकर्मियों ने इस 'नन्हे योगी' का स्वागत किया।