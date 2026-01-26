26 जनवरी 2026,

सोमवार

देवरिया

यूपी में रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंची इनोवा कार, यात्रियों में हड़कंप…दौड़े आरपीएफ के जवान

देवरिया सदर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर उस समय सवाल खड़ा हो गया जब सारे सिस्टम को क्रॉस कर प्लेटफॉर्म पर ही इनोवा कार को ड्राइवर लेकर पहुंच गया, संयोग ठीक रहा कि किसी तरह का कोई समस्या नहीं हुई।

less than 1 minute read
Google source verification

देवरिया

image

anoop shukla

Jan 26, 2026

Up news, deoria

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंची इनोवा

देवरिया सदर रेलवे स्टेशन के पर हैरान करने वाला मामला आया है, यहां प्लेटफार्म नंबर एक पर सोमवार को एक इनोवा कार सीधे प्लेटफार्म पर पहुंच गई। अचानक प्लेटफार्म पर कार देख यात्रियों में अफरा तफरी फैल गई।

वहां मौजूद लोगों ने बताया कि प्लेटफार्म पर यात्रियों की आवाजाही के बीच अचानक कार आ जाने से लोग सकते में आ गए। यात्रियों ने इनोवा ड्राइवर को रुकने का इशारा किया और आरपीएफ को सूचना दिए।

प्लेटफॉर्म पर पहुंची देवरिया नंबर की इनोवा गाड़ी

प्लेटफॉर्म पर कार पहुंचने की सूचना मिलते ही आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और इनोवा कार (संख्या UP52 BH 0123) को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया। चालक की पहचान बलराम यादव पुत्र लक्ष्मण यादव, निवासी बरवा मान सिंह, थाना महुआडीह, देवरिया के रूप में हुई है।

चालक बोला…गलती से चला गया, रेलवे पुलिस ने जब्त की कार

पूछताछ के दौरान चालक ने बताया कि वह अपने परिवार के सदस्यों को स्टेशन छोड़ने आया था और गलती से कार लेकर प्लेटफार्म नंबर एक के पश्चिमी छोर पर ओवरब्रिज के पास पहुंच गया। हालांकि आरपीएफ ने इस घटना को गंभीर लापरवाही मानते हुए नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है।

आरपीएफ प्रभारी आस मोहम्मद ने बताया कि एक कार चालक अनधिकृत रूप से प्लेटफार्म पर वाहन लेकर पहुंचा था। कार को जब्त कर लिया गया है और चालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।



Updated on:

26 Jan 2026 06:56 pm

Published on:

26 Jan 2026 06:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / यूपी में रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंची इनोवा कार, यात्रियों में हड़कंप…दौड़े आरपीएफ के जवान

देवरिया

उत्तर प्रदेश

