बारात से लौट रही अनियंत्रित क्रेटा पेड़ से टकराई, दो युवकों की मौत…परिजनों में मचा कोहराम

फोटो सोर्स: पत्रिका, दुर्घटना में दो मरे
सोमवार की देर रात जिले में बड़ा हादसा हो गया, यहां बरियारपुर थानाक्षेत्र के सोनू घाट से महुआनी मार्ग पर घटैला गाजी के सेमरहवा बाबा स्थान के पास दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक बारात से घर लौट रहे थे, तभी उनकी क्रेटा कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
हादसे में कार सवार अतुल कुमार पांडेय उर्फ प्रिंस पांडेय (28) पुत्र स्व. मार्कंडेय पांडेय, निवासी वार्ड नंबर 5, टोला जेठहंसी, नगर पंचायत बरियारपुर और आकाश पाल पुत्र हरिशंकर पाल, निवासी सठियांव थाना खुखुन्दू की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही मंगलवार सुबह बरियारपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज भेज दिया। बताया जाता है कि अतुल पांडेय बैकुंठपुर में रेडिमेड कपड़ों की दुकान चलाते थे, जबकि आकाश पाल उसी दुकान पर काम करते थे। युवकों की मौत के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है।
बड़ी खबरेंView All
देवरिया
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग