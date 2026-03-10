बारात से लौट रही अनियंत्रित क्रेटा पेड़ से टकराई, दो युवकों की मौत…परिजनों में मचा कोहराम

घटना की सूचना मिलते ही मंगलवार सुबह बरियारपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज भेज दिया। बताया जाता है कि अतुल पांडेय बैकुंठपुर में रेडिमेड कपड़ों की दुकान चलाते थे, जबकि आकाश पाल उसी दुकान पर काम करते थे। युवकों की मौत के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है।