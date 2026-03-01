5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देवरिया

राष्ट्रीय स्तर पर चमके देवरिया के आयुष्मान, नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्रतियोगिता में यूपी की टीम को दिलाये गोल्ड मेडल

"होनहार बिरवान के होत चीकने पात" यह कहावत यूपी के छोटे से जिले देवरिया के आयुष्मान सिंह ने चरितार्थ कर दिया है। इनके शानदार प्रदर्शन से यूपी की टीम ने नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल हासिल करने में सफलता पाई।

less than 1 minute read
Google source verification

देवरिया

image

anoop shukla

Mar 05, 2026

Up news, Deoria news

फोटो सोर्स: पत्रिका, प्रदेश स्तर पर चमके आयुष्मान

बंगाल में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए देवरिया जिले के ग्राम देवकली जयराम निवासी आयुष्मान सिंह पुत्र अमित सिंह ने स्वर्ण पदक जीतकर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि से जिले और यूपी का नाम राष्ट्रीय स्तर पर चमका है।

टीम को गोल्ड मेडल दिलाने वाले आयुष्मान का भव्य स्वागत

प्रतियोगिता में आयुष्मान सिंह ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए टीम को जीत दिलाई। उनके शानदार प्रदर्शन ने न केवल उत्तर प्रदेश को स्वर्ण पदक दिलाया, बल्कि युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का एक नया मानदंड भी स्थापित किया है। इस उपलब्धि के बाद गांव में प्रथम आगमन पर आयुष्मान सिंह का ग्रामवासियों एवं परिवारजनों द्वारा भव्य स्वागत किया गया।

स्टेट और नेशनल लेवल पर लगातार बेहतर प्रदर्शन की जताए आशा

इस अवसर पर विनय राव, ब्रजेश राव, पिंटू राव, अतुल राव, वैभव राव, तरुण राव, प्रियांशु राव सहित समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे और उन्होंने आयुष्मान को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

ग्रामीणों ने कहा कि आयुष्मान सिंह की यह उपलब्धि क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है और यह सिद्ध करती है कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती। जिले के लोगों ने आशा व्यक्त की है कि आयुष्मान सिंह भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश और देश का नाम गौरवान्वित करते रहेंगे।

ये भी पढ़ें

वैश्विक सूची में रूहेलखंड विश्वविद्यालय की दमदार दस्तक… प्रदेश में पांचवां, देश में 274वां स्थान
बरेली
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

05 Mar 2026 09:44 pm

Published on:

05 Mar 2026 09:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / राष्ट्रीय स्तर पर चमके देवरिया के आयुष्मान, नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्रतियोगिता में यूपी की टीम को दिलाये गोल्ड मेडल

बड़ी खबरें

View All

देवरिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

देवरिया में दारोगा से हाथापाई, मनबढ़ ने बैच और नेमप्लेट नोचा…थाने लाने में पुलिसकर्मियों से किया जद्दोजेहद

Up news, Deoria news
देवरिया

प्यार में दगा बर्दास्त नहीं…प्रेमिका ने नोंचा प्रेमी का मुंह, खोजते हुए पहुंची होटल… देखते ही पारा हुआ हाई

Up news, deoria
देवरिया

बस को बचाने में अनियंत्रित हुआ ट्रेलर, धमाके की आवाज के साथ पेड़ से भिड़ा…चकनाचूर हुआ केबिन, ड्राइवर की हालत गंभीर

Up news, deoria
देवरिया

टीचर सुसाइड केस: शासन की बड़ी कारवाई, BSA देवरिया शालिनी श्रीवास्तव सस्पेंड…DM के संस्तुति पर हुई कारवाई

Up news, deoria news
देवरिया

SP देवरिया का एक्शन…10 चौकी प्रभारियों के बदले कार्यक्षेत्र, हेड कांस्टेबल लाइन हाजिर

Up news, Deoria news
देवरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.