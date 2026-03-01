राष्ट्रीय स्तर पर चमके देवरिया के आयुष्मान, नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्रतियोगिता में यूपी की टीम को दिलाये गोल्ड मेडल

प्रतियोगिता में आयुष्मान सिंह ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए टीम को जीत दिलाई। उनके शानदार प्रदर्शन ने न केवल उत्तर प्रदेश को स्वर्ण पदक दिलाया, बल्कि युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का एक नया मानदंड भी स्थापित किया है। इस उपलब्धि के बाद गांव में प्रथम आगमन पर आयुष्मान सिंह का ग्रामवासियों एवं परिवारजनों द्वारा भव्य स्वागत किया गया।