दुल्हा डोली में, बैलगाड़ी से बाराती…अनोखी बारात देख देवरिया में हर्ष, लोगों ने खूब बनाए वीडियो

वर्तमान समय में जहां विवाह में स्टेट्स सिंबल दिखाने के लिए लोग महंगी गाड़ियों से लेकर हेलीकॉप्टर तक की सेवाएं के रहे हैं वही देवरिया की अनोखी बारात ने क्षेत्र में कौतूहल पैदा कर दी। जिले के भागलपुर कस्बे से रविवार को एक अनोखी बारात निकाली गई। इसमें दूल्हा डोली में सवार होकर निकला, जबकि बाराती बैलगाड़ियों से दुल्हन के घर पहुंचे। यह बारात आधुनिक शादियों के चलन से हटकर पुरानी परंपराओं की याद दिला गई।