दुल्हा डोली में, बैलगाड़ी से बाराती…अनोखी बारात देख देवरिया में हर्ष, लोगों ने खूब बनाए वीडियो

फोटो सोर्स: पत्रिका, देवरिया में निकली अनोखी बारात
वर्तमान समय में जहां विवाह में स्टेट्स सिंबल दिखाने के लिए लोग महंगी गाड़ियों से लेकर हेलीकॉप्टर तक की सेवाएं के रहे हैं वही देवरिया की अनोखी बारात ने क्षेत्र में कौतूहल पैदा कर दी। जिले के भागलपुर कस्बे से रविवार को एक अनोखी बारात निकाली गई। इसमें दूल्हा डोली में सवार होकर निकला, जबकि बाराती बैलगाड़ियों से दुल्हन के घर पहुंचे। यह बारात आधुनिक शादियों के चलन से हटकर पुरानी परंपराओं की याद दिला गई।
देवरिया के भागलपुर निवासी सेवानिवृत्त सेना जवान वीरेंद्र यादव ने अपने बड़े बेटे अभिषेक यादव की शादी सलेमपुर क्षेत्र के चांदपलिया गांव निवासी अवधेश यादव की पुत्री से तय की थी। वीरेंद्र यादव ने बेटे की शादी को यादगार बनाने और पुरानी परंपरा को जीवित रखने का फैसला किया।
इस अनोखी बारात के लिए दूल्हे की डोली लार क्षेत्र के धकपुरा गांव से मंगाई गई थी। बारातियों के लिए लगभग 15 बैलगाड़ियों का इंतजाम किया गया, जिन्हें भागलपुर, लार और बेल्थरा सहित आसपास के कई गांवों से जुटाया गया।
रविवार, 9 मार्च को यह बारात पारंपरिक अंदाज में बैलगाड़ियों के साथ चांदपलिया गांव के लिए रवाना हुई। दूल्हा डोली में बैठकर दुल्हन के घर पहुंचा। सड़कों से गुजरते ही इस बारात को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जहां से बारात गुजर रही थी वहां लोग काफी रोमांचित होकर देख रहे थे, लोगों ने खूब वीडियो बनाए।
अनोखी बारात ले जाने वाले वीरेंद्र यादव ने बताया कि आजकल लोग गाड़ियों और हेलीकॉप्टर से भी बारात ले जाते हैं, लेकिन डोली में बैठने का अवसर जीवन में केवल एक बार, शादी के समय ही मिलता है। उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ियों को इस परंपरा से परिचित कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया। वर, वधू पक्ष के लोग इस बारात पर काफी रोमांचित हुए।
बड़ी खबरेंView All
देवरिया
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग