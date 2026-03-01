घर से भागने के बाद प्रेमी-प्रेमिका घर वापस आए, उठाया खौफनाक कदम, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर

Loving couple consumed poison: शाहजहांपुर में घरवाले प्रेम संबंध को मानने के लिए तैयार नहीं थे। युवक नाबालिग लड़की को भगा ले गया। नाबालिग किशोरी के पिता ने थाने में तहरीर देकर गुमशुदगी दर्ज कराई। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद प्रेमी युगल अपने-अपने घर वापस आ गए। पहले युवक और फिर युवती ने जहरीला पदार्थ खा लिया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नाबालिग युवती की मौत हो गई, जबकि युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना खुटार थाना क्षेत्र की है।