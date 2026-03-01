5 मार्च 2026,

गुरुवार

शाहजहांपुर

नशे में दरोगा ने कार से बाइक सवार को मारी टक्कर, खुद के पैरों पर चल भी नहीं पाया…कंधे पर ले गए सिपाही

Shahjahanpur News : शाहजहांपुर में एक नशे में धुत्त दरोगा ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इससे पहले दरोगा ने डिवाइडर से भी कार भिड़ाई थी।

शाहजहांपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Mar 05, 2026

अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रहे थे दरोगा, PC- X

शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक दरोगा की लापरवाही का मामला सामने आया है। आरोप है कि नशे में धुत कार सवार दरोगा ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर जुटी भीड़ ने कार को घेर लिया। जब लोगों ने दरोगा को नीचे उतरने को कहा तो वह खुद को पुलिस स्टाफ बताते हुए जाने देने की गुहार लगाने लगा। इस पर लोगों का गुस्सा और बढ़ गया और मौके पर हंगामा होने लगा।

घटना बंडा थाना क्षेत्र के मुख्य चौराहे के पास की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार उतरा टिकरी गांव निवासी सुनील गुरुवार दोपहर करीब एक बजे अपनी दो बेटियों पारुल और सलोनी के साथ बाइक से खुटार जा रहे थे। इसी दौरान एक स्विफ्ट कार (UP14 FC 3337) ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से सुनील घायल हो गए, जबकि उनकी दोनों बेटियां बाल-बाल बच गईं।

लोगों ने कार को घेरा

हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर जुट गए और कार को घेर लिया। कार के डैशबोर्ड पर पुलिस की टोपी रखी देख लोगों को शक हुआ। जब कार का दरवाजा खुलवाया गया तो पता चला कि चालक बंडा थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर जोगेश शर्मा है, जो अपने क्षेत्र में ड्यूटी पर जा रहा था। लोगों ने दरोगा से कार से बाहर आने को कहा, लेकिन उसने हाथ जोड़कर कहा कि वह पुलिस स्टाफ है और उसे जाने दिया जाए। यह सुनकर भीड़ भड़क गई और लोगों ने कार का दरवाजा बंद नहीं होने दिया।

इस दौरान सड़क पर जाम जैसी स्थिति बन गई। किसी ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी। सूचना मिलने पर थाने में होली खेल रहे दो कॉन्स्टेबल मौके पर पहुंचे और दरोगा को कार से बाहर निकालने की कोशिश की। इस दौरान दरोगा लड़खड़ाते हुए चलता नजर आया। जब वह ठीक से चल नहीं पाया तो दोनों पुलिसकर्मियों ने उसे कंधे के सहारे पकड़कर अपनी बाइक तक पहुंचाया और थाने ले गए।

नशे में था दरोगा, डिवाइडर से भी भिड़ाई थी कार

घटना का वीडियो भी लोगों ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दरोगा शराब के नशे में था और बाइक को टक्कर मारने से पहले उसने डिवाइडर से भी कार भिड़ाई थी।

वहीं बंडा थाना प्रभारी का कहना है कि सब-इंस्पेक्टर जोगेश शर्मा अपने क्षेत्र में जा रहे थे, तभी हल्की टक्कर लग गई जिससे बाइक सवार तीनों लोग गिर गए। एक युवक को हल्की चोट आई है और दरोगा को भी मामूली चोटें आई हैं। थाना प्रभारी के मुताबिक संभव है कि चोट के कारण ही दरोगा ठीक से चल नहीं पा रहे थे।

Published on:

05 Mar 2026 06:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Shahjahanpur / नशे में दरोगा ने कार से बाइक सवार को मारी टक्कर, खुद के पैरों पर चल भी नहीं पाया…कंधे पर ले गए सिपाही

शाहजहांपुर

उत्तर प्रदेश

…जब ‘लाट साहब’ ने मांगा साल भर का लेखा-जोखा, कोतवाल ने खुद अपने हाथों से थमा दिए शराब और रुपए

शाहजहांपुर

होली खेलने के बहाने घर में घुसा पति, पत्नी के बॉयफ्रेंड पर फेंका तेजाब, फिर चाकु से काट दिया पत्नी का गला

शाहजहांपुर में पति ने पत्नी का गला रेत डाला
शाहजहांपुर

जूतों की माला और झाड़ू की मार! जानिए शाहजहांपुर की ‘जूतेमार’ होली का 300 साल पुराना इतिहास

shahjahanpur holi
शाहजहांपुर

Shahjahanpur accident: खड़े ट्रक में घुसीं दो रोडवेज बसें दो दर्जन से अधिक यात्री घायल 3 मेडिकल कॉलेज रेफर

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
शाहजहांपुर

राजपाल यादव भतीजी की मेहंदी में सलमान खान के गाने पर जमकर झूमे;VIDEO, तिहाड़ से छूटकर सीधे पहुंचे गांव

शाहजहांपुर
