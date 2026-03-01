नशे में दरोगा ने कार से बाइक सवार को मारी टक्कर, खुद के पैरों पर चल भी नहीं पाया…कंधे पर ले गए सिपाही

हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर जुट गए और कार को घेर लिया। कार के डैशबोर्ड पर पुलिस की टोपी रखी देख लोगों को शक हुआ। जब कार का दरवाजा खुलवाया गया तो पता चला कि चालक बंडा थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर जोगेश शर्मा है, जो अपने क्षेत्र में ड्यूटी पर जा रहा था। लोगों ने दरोगा से कार से बाहर आने को कहा, लेकिन उसने हाथ जोड़कर कहा कि वह पुलिस स्टाफ है और उसे जाने दिया जाए। यह सुनकर भीड़ भड़क गई और लोगों ने कार का दरवाजा बंद नहीं होने दिया।