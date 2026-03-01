Shahjahanpur accident: खड़े ट्रक में घुसीं दो रोडवेज बसें दो दर्जन से अधिक यात्री घायल 3 मेडिकल कॉलेज रेफर

Shahjahanpur Accident: शाहजहांपुर जिले के तिलहर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम धनेली पल्टू के पास यह दुर्घटना उस समय हुई। जब सड़क किनारे एक ट्रक खड़ा था। उसके पीछे चल रही सरकारी रोडवेज बस अचानक ट्रक से जा टकराई। इसी दौरान पीछे से आ रही दूसरी रोडवेज बस भी अपना संतुलन खो बैठी और आगे वाली बस में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बसों में बैठे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े। स्थानीय ग्रामीणों और एंबुलेंस कर्मियों ने मिलकर बसों में फंसे घायलों को बाहर निकाला। सभी घायलों को नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई और राहत कार्य शुरू कराया। बस चालक के अनुसार उनके आगे एक दूसरी रोडवेज बस चल रही थी। आगे वाली बस अचानक ट्रक से टकरा गई। जिससे उनकी बस भी पीछे से उसमें भिड़ गई।