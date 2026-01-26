लव जिहाद नहीं, अब जिम जिहाद: मिर्जापुर घटना पर यूपी महिला आयोग का सख्त रुख

Commission Gym Jihad Mirzapur: उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने मिर्जापुर में सामने आई जिम से जुड़ी घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अब “लव जिहाद” का नाम बदलकर “जिम जिहाद” कर देना चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार कई शहरों में ऐसे जिम संचालित हो रहे हैं, जहां कथित तौर पर ट्रेनर नाम बदलकर हिंदू महिलाओं को अपने जाल में फंसाते हैं। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक सामाजिक चिंता नहीं, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा है, जिस पर अब आयोग ठोस और कड़े कदम उठाने की तैयारी कर रहा है।