SP देवरिया की बड़ी कारवाई…तीन दरोगा समेत 12 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, 40 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर

SP द्वारा लाइन हाजिर किए गए उपनिरीक्षकों में भलुअनी थाने में तैनात वीरेंद्र कुमार, बनकटा थाने में तैनात अनिल कुमार राय और सदर कोतवाली में तैनात गुलाब चंद्र यादव शामिल हैं। इनके अतिरिक्त, सदर कोतवाली में तैनात कांस्टेबल आनंद कुमार यादव, रामराज यादव, कृष्ण गोपाल गोड़, विक्रांत सिंह, पवन यादव, राम आशीष यादव, गुलशन सोनकर, रामचंद्र यादव और आशीष कुमार गोड़ को भी लाइन हाजिर किया गया है।