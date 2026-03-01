मोटरसाइकिल से जा रहे युवक को सरेराह…कट्टे से धांय से मारी गोली

उन्नाव में दिनदहाड़े फायरिंग की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। बाइक से जा रहे दो दोस्तों को रास्ते में रोककर एक युवक ने अचानक देसी कट्टे से गोली चला दी। गोली लगते ही एक युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा, जिसे आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है।