Swami Avimukteshwaranand: योगी की मां पर कथित टिप्पणी से विवाद गहराया, शंकराचार्य ने कहा-मां का अपमान असहनीय

शंकराचार्य Swami Avimukteshwaranand हाल ही में Unnao के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर सामने आए विवादित बयान के बारे में सवाल किया। इस पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारतीय संस्कृति में माता-पिता का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ राजनीतिक या वैचारिक आलोचना की जा सकती है, लेकिन उसके परिवार या मां को लेकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज की मर्यादा का प्रश्न है।