टेट की अनिवार्यता के खिलाफ होगा बड़ा आंदोलन, शिक्षक करेंगे संसद मार्च और संसद का घेराव

Parliament will be surrounded against TET: टेट को अनिवार्य करने के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है। इस संबंध में टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया कोर कमेटी की बैठक कंस्ट्यूशन क्लब, दिल्ली में आयोजित की गई।‌जिसमें टेट को अनिवार्य बनाने के खिलाफ आगे की लड़ाई और आंदोलन करने पर विचार-विमर्श किया गया। निर्णय लिया गया कि दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन किया जाएगा और संसद मार्च करते हुए संसद का घेराव किया जाएगा। यह प्रस्ताव जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय और प्रांतीय अध्यक्ष योगेश त्यागी की तरफ से रखा गया था। उत्तर प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष अनुपम मिश्रा ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 'टेट अनिवार्य' को स्वीकार नहीं किया जाएगा।