5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

आवारा पशुओं को बचाने में किसान की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत, मचा कोहराम

Farmer killed after being run over by train: उन्नाव में रेल पटरी पर घूम रहे आवारा जानवरों को ट्रेन से बचाने के लिए एक किसान ने अपनी जान दे दी। घटना के समय एक मालगाड़ी कानपुर-उन्नाव-बालामऊ रेल रुट पर जा रही थी।

less than 1 minute read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Mar 05, 2026

Farmer killed after being run over by train: उन्नाव में आवारा जानवरों को बचाने के लिए आगे आये एक किसान ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। रेलवे पुलिस ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। कानपुर-उन्नाव-बालामऊ रेल मार्ग की है। घटना के समय मालगाड़ी निकल रही थी। ‌

जानवर चराने के लिए गया था किसान

उत्तर प्रदेश के उन्नाव-बालामऊ रेल मार्ग पर मेथी टिकुर के पास उस समय दर्दनाक हादसा हो गया। जब घर के जानवरों को चराने के लिए गए किसान को रेल पटरी पर आवारा जानवर चरते दिखाई पड़े। उन्हें बचाने के लिए वह रेल पटरी की तरफ चला गया। आवारा जानवरों को तो बचा लिया, लेकिन खुद ट्रेन की चपेट में आ गया। जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। किसान की पहचान 52 वर्षीय जालिपा पाल निवासी जालिम खेड़ा, थाना माखी, के रूप में हुई। जालिपा के सर पर गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी मौत हो गई।

आवारा जानवरों को बचाने में गई जान

घटना की जानकारी मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। इस संबंध में ग्राम प्रधान पुत्र राधेश्याम ने थाना पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर रेलवे पुलिस भी पहुंच गई। स्थानीय थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रेलवे पुलिस भी घटना की जांच कर रही है। ‌

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

05 Mar 2026 09:01 pm

Published on:

05 Mar 2026 09:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / आवारा पशुओं को बचाने में किसान की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत, मचा कोहराम

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पुलिस पर पथराव से मचा हड़कंप: सरकारी जीप का शीशा भी टूटा, चालक घायल

क्षेत्राधिकारी बीघापुर, फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस
उन्नाव

खुशखबरी: 21, 26 और 31 मार्च को सार्वजनिक अवकाश, स्कूल, कॉलेज, बैंक, कार्यालय बंद

सार्वजनिक अवकाश, फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव

आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा: अनियंत्रित पिकअप दुर्घटनाग्रस्त, दो की मौत, पांच घायल

रोड एक्सीडेंट, फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव

शहीदों से किए गए वादे प्रशासन-जनप्रतिनिधियों ने नहीं किए पूरे, भाजपा नेता विमल द्विवेदी ने उठाया सवाल

शाहिद शशिकांत तिवारी को नमन, फोटो सोर्स- आयोजक
उन्नाव

उन्नाव में भीषण हादसा: आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बस और ट्रक में टक्कर, तीन की मौत 11 घायल

सड़क दुर्घटना में तीन की मौत फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.