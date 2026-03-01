आवारा पशुओं को बचाने में किसान की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत, मचा कोहराम

उत्तर प्रदेश के उन्नाव-बालामऊ रेल मार्ग पर मेथी टिकुर के पास उस समय दर्दनाक हादसा हो गया। जब घर के जानवरों को चराने के लिए गए किसान को रेल पटरी पर आवारा जानवर चरते दिखाई पड़े। उन्हें बचाने के लिए वह रेल पटरी की तरफ चला गया। आवारा जानवरों को तो बचा लिया, लेकिन खुद ट्रेन की चपेट में आ गया। जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। किसान की पहचान 52 वर्षीय जालिपा पाल निवासी जालिम खेड़ा, थाना माखी, के रूप में हुई। जालिपा के सर पर गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी मौत हो गई।