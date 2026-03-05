पुलिस पर पथराव से मचा हड़कंप: सरकारी जीप का शीशा भी टूटा, चालक घायल

Stone pelting on police: उन्नाव में होली के दौरान कुछ लोग गांव में गाली-गलौज और हंगामा कर रहे थे। इसकी जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन हुड़दंग करने वाले पुलिस पर भारी पड़ गए और विवाद करने लगे। इसकी जानकारी थाना प्रभारी को मिली। थाना प्रभारी मय फोर्स मौके पर पहुंच गए। उन्होंने भी समझाने का प्रयास किया। इस पर महिलाओं ने पुलिस पर पथराव कर दिया। जिससे जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। क्षेत्राधिकारी बीघापुर ने बताया कि फिलहाल मौके पर पुलिस मौजूद है, शांति व्यवस्था कायम है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामला अचलगंज थाना क्षेत्र का है।