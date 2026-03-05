5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

पुलिस पर पथराव से मचा हड़कंप: सरकारी जीप का शीशा भी टूटा, चालक घायल

Stone pelting on police: उन्नाव में हुड़दंग, गाली गलौज कर रहे लोगों को पुलिस रोकने गई तो महिलाओं ने उन पर पथराव कर दिया। जिससे पुलिसकर्मी को चोट आई। सरकारी गाड़ी का शीशा भी टूट गया। ‌

2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Mar 05, 2026

क्षेत्राधिकारी बीघापुर, फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस

फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस

Stone pelting on police: उन्नाव में होली के दौरान कुछ लोग गांव में गाली-गलौज और हंगामा कर रहे थे। इसकी जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन हुड़दंग करने वाले पुलिस पर भारी पड़ गए और विवाद करने लगे। इसकी जानकारी थाना प्रभारी को मिली। थाना प्रभारी मय फोर्स मौके पर पहुंच गए। उन्होंने भी समझाने का प्रयास किया। इस पर महिलाओं ने पुलिस पर पथराव कर दिया। जिससे जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। क्षेत्राधिकारी बीघापुर ने बताया कि फिलहाल मौके पर पुलिस मौजूद है, शांति व्यवस्था कायम है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामला अचलगंज थाना क्षेत्र का है।

शराब पीकर गाली-गलौज

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत हड़हा गांव में अंकित शराब पीकर गाली गलौज कर रहा था। इसकी जानकारी डायल 112 पर पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची डायल 112 टीम के साथ विवाद किया गया। अराजक तत्व पुलिस पर भारी पड़ रहे थे। इसकी जानकारी थाना प्रभारी को दी गई। मौके पर थाना प्रभारी पुलिस के साथ पहुंच गए।

क्या कहते हैं क्षेत्राधिकारी बीघापुर?

क्षेत्राधिकारी बीघापुर मधुपनाथ मिश्रा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि गांव में शराब पीकर युवक गाली-गलौज कर रहा है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने अंकित को गाली गलौज करने से रोका। इस पर उसने पुलिस से भी विवाद किया और अभद्रता की। इसकी जानकारी थाना प्रभारी को मिली तो वह मय फोर्स के मौके पर पहुंच गए।

पुलिस को समझाना पड़ा भारी

अचलगंज थाना पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों को समझने का प्रयास किया। इसी बीच महिलाओं ने पुलिस पर पथराव कर दिया। जिससे चालक को चोटें आईं। सरकारी गाड़ी का शीशा भी टूट गया। मौके पर मौजूद अधिकांश लोग शराब के नशे में थे। मौके पर पुलिस मौजूद है, स्थिति सामान्य है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 07:22 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / पुलिस पर पथराव से मचा हड़कंप: सरकारी जीप का शीशा भी टूटा, चालक घायल

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

खुशखबरी: 21, 26 और 31 मार्च को सार्वजनिक अवकाश, स्कूल, कॉलेज, बैंक, कार्यालय बंद

सार्वजनिक अवकाश, फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव

आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा: अनियंत्रित पिकअप दुर्घटनाग्रस्त, दो की मौत, पांच घायल

रोड एक्सीडेंट, फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव

शहीदों से किए गए वादे प्रशासन-जनप्रतिनिधियों ने नहीं किए पूरे, भाजपा नेता विमल द्विवेदी ने उठाया सवाल

शाहिद शशिकांत तिवारी को नमन, फोटो सोर्स- आयोजक
उन्नाव

उन्नाव में भीषण हादसा: आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बस और ट्रक में टक्कर, तीन की मौत 11 घायल

सड़क दुर्घटना में तीन की मौत फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव

शिया समुदाय इजरायली वस्तुओं का करेगा बहिष्कार, मजलिस में अन्य के खिलाफ आवाज उठाने की मांग

अयातुल्लाह अली खामनाई की मौत पर जलसा, फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.