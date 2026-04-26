लेंसकार्ट मैनेजमेंट के खिलाफ भड़का हिंदू संगठन, बोला- केवल हिजाब को अनुमति तो इस्लामाबाद में खोले शोरूम

Lenskart showroom employees were made to wear saffron turbans and tilak.: उन्नाव में लेंसकार्ट मैनेजमेंट के खिलाफ हिंदू संगठन आक्रोश व्याप्त है मैनेजमेंट के आदेश के खिलाफ लेंसकार्ट के शोरूम में पहुंचे हिंदू संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने ड्रेस कोड लेकर आपत्ति दर्ज की स्टोर शोरूम में काम कर रहे कर्मचारियों को तिलक लगाकर भगवा पका पहनाया और जय श्री राम का उद्घोष किया इस मौके पर विमल द्विवेदी ने कहा कि भारत में सभी धर्म का सम्मान होता है यदि केवल हिजाब को ही अनुमति देनी है तो इस्लामाबाद में शोरूम खोलना चाहिए भारत में ऐसा नहीं चलेगा।