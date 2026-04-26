किरायेदार ने चुराए 20 लाख के जेवर तो निकले थे आंसू, अब बरामदगी पर एसएसपी के सामने नम हुई आंखें

Tenant steals landlady jewellery: उन्नाव में चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने महिला चोर के साथ एक सुनार को भी गिरफ्तार किया है। जिसने चोरी के जेवर खरीदे थे। इसके साथ ही जेवर बेचने से मिली रकम से एक प्लॉट खरीदा गया। जिसके दस्तावेज भी पुलिस ने बरामद किए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने बताया कि थाना पुलिस और संविधान से सर्विलांस की मदद से घटना का खुलासा किया गया है। गिरफ्तार महिला और सुनार को अदालत के माध्यम से जेल भेजा जा रहा है। दो अभियुक्तों की तलाश की जा रही है, जिनमें महिला का पति और लखनऊ का एक सुनार शामिल है। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र की है।