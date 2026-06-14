उन्नाव में खेल के मैदान की जगह पर मदरसा, भारी पुलिस बल के बीच गिराया गया

JCB runs on Madrasa in Unnao: उन्नाव में खेलकूद के मैदान के लिए सुरक्षित जगह पर मदरसा की बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। जिला प्रशासन बार-बार हटाने के लिए कह रहा था। लेकिन मदरसा प्रबंधन पर कोई असर नहीं पड़ा। अंततः आज प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा और जेसीबी से मदरसे को जमींदोज कर दिया। इस संबंध में थाना प्रभारी ने बताया कि खेलकूद के मैदान पर अवैध निर्माण किया गया था। उप जिलाधिकारी सदर ने कहा कि बच्चों के खेलकूद के मैदान में मदरसा की बिल्डिंग बनी थी। जिसको हटा दिया गया है। मामला सदर तहसील के माखी थाना क्षेत्र का है।