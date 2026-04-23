उन्नाव में गैस सिलेंडर में विस्फोट, खाना बनाते समय हुआ हादसा, घर की छत गिरी, पति, पत्नी और पुत्र की हालत गंभीर

Gas cylinder explodes while cooking, husband, wife and son seriously injured: उन्नाव में घर में खाना बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि कमरे की छत गिर गई। घटना समय मौके पर पति-पत्नी और 5 साल का मासूम बच्चा बैठा था। विस्फोट की आवाज दूर तक सुनाई पड़ी। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पति-पत्नी और बच्चे को उपचार के लिए कानपुर के हैलट में भर्ती कराया है। इधर आग लगने के कारण फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। घटना आज गुरुवार की देर रात गंगा घाट थाना क्षेत्र की है।