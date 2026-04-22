डीएम घनश्याम मीणा पहुंचे उन्नाव, अधिकारियों के साथ बैठक में दिए यह निर्देश

Unnao new District Magistrate took charge in the treasury. उन्नाव के नवागत जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने कोषागार में पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर अधिकारी गण भी मौजूद थे। उन्होंने अधिकारियों से परिचय भी प्राप्त किया। कलेक्ट्रेट स्थित पन्नालाल हाल में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा और प्राथमिकताओं के अनुसार जनहित के कार्य किया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विकास कार्यों की निगरानी पर उन्होंने जोर दिया। बोले समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा किया जाए। इस मौके पर जिले के आला अधिकारी भी मौजूद थे। उल्लेखनीय है उन्नाव के निवर्तमान जिलाधिकारी गौरांग राठी का स्थानांतरण झांसी कर दिया गया है जबकि हमीरपुर के निवर्तमान जिलाधिकारी घनश्याम मीणा को उन्नाव भेजा गया है।