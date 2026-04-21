साक्षी महाराज ने नरेंद्र मोदी को मर्द कहा, अखिलेश यादव के मुफ्त बिजली के वादे पर कटाक्ष, बोले—ना नौ मन तेल होगा, ना राधा…

Unnao MP Sakshi Maharaj attacked Akhilesh Yadav: उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने अखिलेश यादव पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव का हाथ नरेंद्र मोदी के हाथ में दिया था। इस दौरान उन्होंने कान में भी कुछ कहा था। क्या कहा, उन्हें मालूम नहीं। अखिलेश यादव को अपने पिता से सीखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव के उस वादे पर भी कटाक्ष किया। जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाएगा। सांसद साक्षी महाराज अपने आवास पर लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह विचार व्यक्त किया।