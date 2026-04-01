20 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

जिलाधिकारी ने 1 में और 27 में को किया सार्वजनिक अवकाश, घोषित जानें वजह

Public holidays: जिलाधिकारी ने 1 मई और 27 मई को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इस दिन सभी स्कूल कॉलेज सरकारी कार्यालय में छुट्टी रहेगी।

2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Apr 20, 2026

फोटो सोर्स- ChatGPT

फोटो सोर्स- ChatGPT

Public holidays on May 1 and May 27: जिलाधिकारी ने 1 मई और 27 मई को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इस दिन सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय में छुट्टी रहेगी। बैंक यूनियन की तरफ से जारी अवकाश तालिका में भी 1 मई और 27 मई को छुट्टी है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की अवकाश तालिका में भी 1 मई और 27 मई को परिषदीय विद्यालय से संबंधित सभी स्कूल बंद रहेंगे। यह आदेश मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर भी लागू होगा। अदालतों में भी कामकाज नहीं होगा। ‌इसके अतिरिक्त 9 मई और 28 मई को भी निर्बंधित अवकाश घोषित किया गया है। यह नियम प्रदेश सरकार के कार्यालय में लागू होगा।

1 मई को सार्वजनिक अवकाश

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आगामी 1 मई को शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। विक्रम संवत 2083 वैशाख शुक्ल की 15वीं तिथि को बुद्ध पूर्णिमा है। इस दिन सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। जिलाधिकारी गौरांग राठी के हस्ताक्षर से जारी आदेश में यह घोषणा की गई है। जबकि 27 मई बुधवार जेष्ठ शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को ईद उल जुहा बकरीद मनाया जाएगा।वइस मौके पर भी जिलाधिकारी ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है।

27 मई को भी छुट्टी घोषित

बैंक एसोसिएशन की तरफ से जारी अवकाश तालिका में भी 1 मई शुक्रवार को और 27 मई बुधवार को छुट्टी घोषित की गई है। यह छुट्टी बुद्ध पूर्णिमा और बकरीद के अवसर पर दी गई है। मई महीने में बैंकों के दो दिनों का सार्वजनिक अवकाश रहेगा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से जारी अवकाश तालिका में भी 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा और 27 मई को ईद उल जुहा यानी बकरीद की छुट्टी रहेगी। आदेश में बताया गया है कि परिषद से संचालित सभी विद्यालयों में यह आदेश लागू होगा। मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए भी यह आदेश है।

9 मई और 28 मई को निर्बंधित अवकाश

जिलाधिकारी कार्यालय से जारी अवकाश तालिका के अनुसार 9 मई को लोकनायक महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाएगी। इस मौके पर शनिवार को निर्बंधित अवकाश घोषित किया गया है। जबकि 28 मई को ईद उल जुहा बकरीद है। इस मौके पर भी निर्बंधित अवकाश घोषित किया गया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Apr 2026 06:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / जिलाधिकारी ने 1 में और 27 में को किया सार्वजनिक अवकाश, घोषित जानें वजह

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

उन्नाव में हीट स्ट्रोक: तापमान के 47 डिग्री सेल्सियस पहुंचने का अलर्ट, चेतावनी जारी

फोटो सोर्स - पत्रिका
उन्नाव

उन्नाव: स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को अंधेरे में रखने की योजना, CM से योजना वापस लेने की मांग

उन्नाव

इल्जामों का बोझ न सह पाई लड़की, मंगेतर के मौत के बाद जहर खाकर खुद दे दी जान, 1 घंटे हुई थी दोनों में बात

युवती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली
उन्नाव

अक्षय तृतीया के पहले अलर्ट: उन्नाव प्रशासन ने बाल विवाह पर कसा शिकंजा, जारी किया मोबाइल नंबर

समाचार

उन्नाव में झांसी से गोरखपुर जा रही बस में 131 यात्री, दो बार फटा टायर, यात्रियों का हंगामा

फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.