जिलाधिकारी ने 1 में और 27 में को किया सार्वजनिक अवकाश, घोषित जानें वजह

Public holidays on May 1 and May 27: जिलाधिकारी ने 1 मई और 27 मई को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इस दिन सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय में छुट्टी रहेगी। बैंक यूनियन की तरफ से जारी अवकाश तालिका में भी 1 मई और 27 मई को छुट्टी है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की अवकाश तालिका में भी 1 मई और 27 मई को परिषदीय विद्यालय से संबंधित सभी स्कूल बंद रहेंगे। यह आदेश मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर भी लागू होगा। अदालतों में भी कामकाज नहीं होगा। ‌इसके अतिरिक्त 9 मई और 28 मई को भी निर्बंधित अवकाश घोषित किया गया है। यह नियम प्रदेश सरकार के कार्यालय में लागू होगा।