अक्षय तृतीया के पहले अलर्ट: उन्नाव प्रशासन ने बाल विवाह पर कसा शिकंजा, जारी किया मोबाइल नंबर

Child marriage on Akshaya Tritiya: उन्नाव में अक्षय तृतीया (आखा तीज) के अवसर पर संभावित बाल विवाहों को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने चेतावनी जारी की है। इसमें बताया गया है कि बाल विवाह में शामिल होने वाले सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी; इस दौरान होने वाली शादी भी गैरकानूनी होती है। जिला प्रवेश अधिकारी क्षमा नाथ राय ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अक्षय तृतीया विवाह के लिए अत्यंत शुभ दिन माना जाता है, जिसके चलते इस दिन बड़ी संख्या में शादियां संपन्न होती हैं। इसी के साथ बाल विवाह भी बड़ी संख्या में होता है, ‌जो एक सामाजिक कुरीति है। इस मामले में हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है।