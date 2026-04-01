mp news: पेंशनर्स ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर वित्त मंत्री को सौंपा ज्ञापन, धारा 49 समाप्त करने की मांग

चर्चा के दौरान संगठन ने सरकार के सामने सबसे प्रमुख मुद्दा राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 का रखा। प्रतिनिधियों ने दो टूक शब्दों में कहा कि सरकार या तो छत्तीसगढ़ से सहमति लेने की इस प्रक्रिया को पूर्णतः विलुप्त करे, या फिर विधानसभा में शासकीय संकल्प प्रस्तुत कर इस समस्या का स्थाई समाधान निकाले। पेंशनरों का कहना है कि पिछले 25 वर्षों से इस 'सहमति' के नाम पर प्रदेश के पेंशनर महंगाई राहत के लिए संघर्ष कर रहे हैं।