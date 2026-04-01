mp news: ‘अनादि काल से आत्मा हूं और आत्मा ही रहूंगा’– सुमत प्रकाश

कायर्क्रम में मौजूद भक्तों को संबोधित करते हुए सुमत भैया ने कहा कि मनुष्य को अपने मूल स्वभाव को पहचानने की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट किया, मैं अनादि काल से आत्मा हूं और अनंत काल तक आत्मा ही रहूंगा। बदलने वाली वस्तु केवल पर्याय (अवस्था) है, मूल द्रव्य नहीं। उन्होंने आगे कहा कि जिस जीव की दृष्टि अपने भीतर विराजमान 'भगवान आत्मा' पर टिक जाती है और जिसकी श्रद्धा स्व-कल्याण में लीन हो जाती है, संसार की कोई भी बाहरी शक्ति उसका अहित नहीं कर सकती। दुःख का कारण आत्म-विस्मृति है, और सुख का मार्ग आत्म-बोध से होकर गुजरता है। इस दौरान उन्होंने तत्व चर्चा के माध्यम से उपस्थित धर्मावलंबियों की शंकाओं का समाधान भी किया।