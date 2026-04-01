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mp news: ज्योतिषाचार्य पंडित जगदीश शर्मा सम्मानित, सटीक भविष्यवाणियों के लिए मिली सराहना

mp news: 'देवोत्तर सेवा संस्थान' द्वारा आयोजित ज्योतिष सम्मेलन और सम्मान समारोह में ज्योतिषाचार्य पंडित जगदीश शर्मा को किया गया सम्मानित।

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भोपाल

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Shailendra Sharma

Apr 17, 2026

astrologer jagdish sharma

astrologer jagdish sharma honored

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य पंडित जगदीश शर्मा को उनके दीर्घकालीन उत्कृष्ट सेवाओं और सटीक भविष्यवाणियों के लिए सम्मानित किया गया है। भोपाल स्थित ऐतिहासिक परशुराम मंदिर परिसर में 'देवोत्तर सेवा संस्थान' द्वारा आयोजित ज्योतिष सम्मेलन और सम्मान समारोह में उन्हें यह गौरव प्राप्त हुआ।

वरिष्ठ अतिथियों की उपस्थिति में सम्मान

समारोह के मुख्य अतिथि व पूर्व मंत्री पीसी शर्मा तथा परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पंडित विष्णु राजोरिया ने पंडित जगदीश शर्मा के योगदान की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित हेमचंद पांडे, पंडित नरेंद्र दीक्षित एवं वरिष्ठ समाज सेविका किरण शर्मा ने सामूहिक रूप से उन्हें शाल, श्रीफल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि पंडित जगदीश शर्मा ने न केवल ज्योतिष विद्या के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन किया है, बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है।

सटीक भविष्यवाणियां और समाज सेवा का संगम

शर्मा को यह सम्मान ज्योतिष शास्त्र और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके निरंतर योगदान, समर्पण और निष्ठा के लिए दिया गया है। वर्षों से उनके द्वारा की जा रही सटीक भविष्यवाणियों ने उन्हें न केवल मध्य प्रदेश, बल्कि देश भर में एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। समारोह के दौरान विद्वत जनों ने कहा कि यह पुरस्कार न केवल पंडित शर्मा के व्यक्तिगत कौशल और उनकी विद्वत्ता का सम्मान है, बल्कि यह ज्योतिष शास्त्र जैसी हमारी प्राचीन और समृद्ध विद्या को संरक्षित एवं प्रसारित करने के उनके भगीरथ प्रयासों की भी एक महत्वपूर्ण सराहना है।

प्राचीन विद्या के संरक्षण का संकल्प

इस अवसर पर सम्मान ग्रहण करने के पश्चात पंडित जगदीश शर्मा ने संस्थान और अतिथियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनका जीवन ज्योतिष शास्त्र की मर्यादाओं को बनाए रखने और पीड़ित मानवता की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने बल दिया कि युवा पीढ़ी को भी इस वैज्ञानिक पद्धति और प्राचीन भारतीय ज्ञान को गहराई से समझने की आवश्यकता है। इस अवसर पर शहर के अनेक गणमान्य नागरिक, ज्योतिषाचार्य और श्रद्धालु उपस्थित थे, जिन्होंने इस गरिमामयी समारोह के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र की महत्ता को साझा किया।

शुभचिंतकों में हर्ष
ज्योतिष सम्मेलन में उपस्थित विद्वानों ने एक स्वर में कहा कि ज्योतिष महज गणना नहीं, बल्कि जनमानस के कल्याण का एक साधन है, जिसे पंडित शर्मा पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। उनकी इस उपलब्धि पर उनके इष्ट मित्रों, प्रशंसकों और शुभचिंतकों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।

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Published on:

17 Apr 2026 09:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / mp news: ज्योतिषाचार्य पंडित जगदीश शर्मा सम्मानित, सटीक भविष्यवाणियों के लिए मिली सराहना

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