mp news: ज्योतिषाचार्य पंडित जगदीश शर्मा सम्मानित, सटीक भविष्यवाणियों के लिए मिली सराहना

इस अवसर पर सम्मान ग्रहण करने के पश्चात पंडित जगदीश शर्मा ने संस्थान और अतिथियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनका जीवन ज्योतिष शास्त्र की मर्यादाओं को बनाए रखने और पीड़ित मानवता की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने बल दिया कि युवा पीढ़ी को भी इस वैज्ञानिक पद्धति और प्राचीन भारतीय ज्ञान को गहराई से समझने की आवश्यकता है। इस अवसर पर शहर के अनेक गणमान्य नागरिक, ज्योतिषाचार्य और श्रद्धालु उपस्थित थे, जिन्होंने इस गरिमामयी समारोह के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र की महत्ता को साझा किया।