Bhopal News: सेवा भारती का ‘लालिमा अभियान’, 92 बालिकाओं का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण

कार्यक्रम के समापन पर डॉ. राम अवतार यादव ने सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आज की बालिका ही कल देश का भविष्य है। यदि हमारा भविष्य सुरक्षित और स्वस्थ रखना है, तो हमें इसी सेवा भाव के साथ निरंतर कार्य करना होगा। इस कार्य में डॉ. सत्येंद्र बघेल, डॉ. शोभाराम पवार, देवी राम साहू, तारिका राठौर एवं मुनिया राजपूत सहित अनेक कार्यकर्ताओं का सराहनीय योगदान रहा। सेवा भारती के इस प्रयास की क्षेत्र के नागरिकों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है।