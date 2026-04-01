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Bhopal News: सेवा भारती का ‘लालिमा अभियान’, 92 बालिकाओं का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण

Bhopal News: एक दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, 92 किशोरियों की जांच और दवा वितरण।

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भोपाल

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Shailendra Sharma

Apr 17, 2026

shivir

lalima campaign health checkup adolescent girls seva bharati

Bhopal News: आज की किशोरियां ही कल के भारत का आधार हैं। उनके स्वास्थ्य और पोषण के प्रति समाज को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। इसी उद्देश्य के साथ मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में सेवा भारती भोपाल एवं भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी के संयुक्त तत्वावधान में 'लालिमा अभियान' के अंतर्गत एक दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शंकराचार्य मंडल के अंतर्गत आने वाले छोला मंदिर संस्कार केंद्र में आयोजित इस शिविर में किशोरियों में रक्ताल्पता (एनीमिया) की जांच कर उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श दिया गया।

शिविर का शुभारंभ और प्रेरणादायी उद्बोधन

कार्यक्रम का उद्घाटन सेवा भारती भोपाल महानगर के अध्यक्ष शिव मंगल ने भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित जनसमूह और किशोरियों को संबोधित करते हुए कहा कि किशोरावस्था में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता ही भविष्य की बीमारियों का एकमात्र समाधान है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि एक स्वस्थ माता ही स्वस्थ समाज को जन्म देती है, इसलिए बालिकाओं का सुपोषित होना अत्यंत आवश्यक है।

92 किशोरियों की जांच और दवा वितरण

अभियान की रूपरेखा और इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए मीडिया प्रभारी भगवान दास ढालिया ने बताया कि लालिमा अभियान का मुख्य लक्ष्य किशोरियों में हीमोग्लोबिन की कमी को जड़ से समाप्त करना है। शिविर के दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा कुल 92 किशोरी बालिकाओं की रक्त जांच की गई। परीक्षण के पश्चात जिन बालिकाओं में रक्त की कमी पाई गई, उन्हें निःशुल्क आयरन एवं कैल्शियम की गोलियों का वितरण किया गया।

पोषण विशेषज्ञों ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव

शिविर में केवल जांच ही नहीं, बल्कि जागरूकता पर भी विशेष ध्यान दिया गया। पोषण विशेषज्ञों ने बालिकाओं को संतुलित आहार के महत्व के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि स्थानीय और मौसमी फलों व सब्जियों को आहार में शामिल करें। आयरन की कमी से होने वाली थकान और कमजोरी के लक्षणों को पहचानें। स्वच्छता और खान-पान की आदतों में सुधार लाकर कैसे एनीमिया से बचा जा सकता है।

देश का भविष्य हैं बालिकाएं

कार्यक्रम के समापन पर डॉ. राम अवतार यादव ने सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आज की बालिका ही कल देश का भविष्य है। यदि हमारा भविष्य सुरक्षित और स्वस्थ रखना है, तो हमें इसी सेवा भाव के साथ निरंतर कार्य करना होगा। इस कार्य में डॉ. सत्येंद्र बघेल, डॉ. शोभाराम पवार, देवी राम साहू, तारिका राठौर एवं मुनिया राजपूत सहित अनेक कार्यकर्ताओं का सराहनीय योगदान रहा। सेवा भारती के इस प्रयास की क्षेत्र के नागरिकों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है।

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Published on:

17 Apr 2026 09:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Bhopal News: सेवा भारती का ‘लालिमा अभियान’, 92 बालिकाओं का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण

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