एमपी में नहीं मिल रहे छुट्टियों के पैसे, अपर मुख्य सचिव से की शिकायत

Teachers- एमपी में कर्मचारी, अधिकारियों को छुट्टियों के पैसे नहीं मिल रहे हैं। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर शिकायत की गई है। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में यह स्थिति है। विभाग के रिटायर्ड शिक्षकों को बची हुई छुट्टियों के पैसों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। अब प्राध्यापक संघ आगे आया है। संघ ने ऐसे मामलों पर नाराजगी जताते हुए अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा और सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं।