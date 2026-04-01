एमपी में 259.91 किमी लंबी कटनी-बीना तीसरी रेल लाइन का काम पूरा, ट्रेनों को मिलेगी रफ्तार

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से होकर गुजरने वाली ट्रेनें अब लेट नहीं होंगी और उन्हें नई रफ्तार मिलेगी। दरअसल कटनी-बीना सेक्शन पर तीसरी लाइन परियोजना का कार्य बांदकपुर से घटेरा रेलखंड पर संपन्न होते ही पूरी लाइन का काम पूरा हो गया है। इस तीसरी रेल लाइन का काम पूरा होने से अब ट्रेनों का संचालन और बेहतर तरीके से किया जा सकेगा और ट्रेनें लेट नहीं होंगी। तीसरी रेल लाइन बनने से बीना जंक्शन को भी बड़ा लाभ मिला है और यहां पर ट्रेनों की आवाजाही आसान हुई है।