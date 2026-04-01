बड़ा खुलासा! भोपाल में धर्मांतरण और जबरन निकाह गैंग का पर्दाफाश, 10-10 हजार के दो इनामी आरोपी गिरफ्तार

MP News: मध्य प्रदेश पुलिस को अशोकनगर के नाबालिग लड़कियों के धर्मांतरण और दुष्कर्म वाले मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। राजधानी भोपाल के थाना पिपरई क्षेत्र में नाबालिग मामले में विशेष जांच दल ने 10-10 हजार रुपए इनामी दो आरोपियों को ऐशबाग इलाके से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ के लिए पिपरई थाने लाया गया है। पुलिस ने बताया कि 16 अप्रैल को इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। शिकायत में नाबालिग लड़कियों को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने, दुष्कर्म और जबरन निकाह कराने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे।