सावधान… जनगणना के नाम पर खाली हो सकता है बैंक खाता, इन बातों का रखें ध्यान

MP News: देश में ऑनलाइन जनगणना (Census 2027) की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में आप स्व-गणना कर रहे है तो यह खबर आपके लिए है। स्व-गणना के लिए आप ऑनलाइन साइट सर्च करते समय और अनजान नंबर से आया लिंक खोलते हैं तो यह आपक बैंक खाता खाली कर सकता है। यह इसलिए की साइबर ठग सरकारी योजनाओं के साथ ही नए ट्रेंड् को फॉलो कर ठगी का जाल बुनते हैं। ऐसे में आपकी थोड़ी सी लापरवाही बड़ा नुकसान करा सकती है।