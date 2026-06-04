आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग, धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन -देखे वीडियो

अल्प वेतन पर निरंतर दे रहीं सेवाएं

उन्होंने कहा कि प्रदेश की लाखों आंगनवाड़ी बहनें वर्षों से अल्प मानदेय में निरंतर सेवाएं दे रही हैं। शासन को उनकी न्यायोचित मांगों पर संवेदनशीलता के साथ विचार कर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। इस अवसर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ की जिला अध्यक्ष शीला फूलमाली के नेतृत्व में सविता सिंह, चंद्रकांता प्रजापति, संध्या सूर्यवंशी, रश्मि दीदी, प्रीति वर्मा, कामिया बघेल सहित जिले के सभी विकासखंडों की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं।