जल गंगा संवर्धन अभियान… वर्षा जल सहेजने बनाई जल सरंचनाओं में खंडवा नगर निगम देश में दूसरे स्थान पर -देखे साथ में वीडियो

जल संचय जन भागीदारी में देश में 5वें स्थान पर रहा खंडवा जिला

"जल संचय जन भागीदारी" 2.0 अभियान में खंडवा जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए 422599 जल संरचनाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कर देशभर के 5वां एवं झोन में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। जिला पंचायत सीईओ डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा ने बताया कि कलेक्टर ऋषव गुप्ता के मार्गदर्शन में वर्षा जल संचयन, भूजल संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से जिले में मिशन अमृत संचय, गांव का पानी गांव अभियान संचालित किया गया। इस अभियान के तहत जनपद पंचायत बलडी में 9620, छैगांवमाखन में 59982, हरसूद में 30642, खालवा में 68789, खंडवा में 36750, पंधाना में 72500 एवं पुनासा 67474 कुल 345757 जल संरचना निर्मित की गई।