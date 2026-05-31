नौतपा में बदला मौसम… खंडवा में तेज हवाओं के साथ कई क्षेत्रों में बारिश, रोहिणी गली, मानसून होगा प्रभावित

25 से 30 घंटे की रफ्तार से चली हवा

नौतपा के छटे दिन शनिवार को जिले के कई क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई। ओंकारेश्वर और मोरटक्का में करीब 10 मिनट मध्यम तेज बारिश हुई है। इसके अलावा खालवा अंचल के भी कई गांवों में 5 मिनट से लेकर आधा घंटा तक बारिश के समाचार है। खंडवा में भी सुबह बादल छाए और तेज हवा भी चली। इस दौरान हवा की गति करीब 25 से 30 किमी प्रतिघंटा रही। हालांकि सुबह 10.45 बजे के बाद तेज धूप निकल आई। मौसम में हुए बदलाव से दिन के तापमान में भी 0.6 डिग्री की कमी आई है। शनिवार को अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री रहा, जबकि रात का तापमान स्थिर होकर 24.0 डिग्री ही रहा।