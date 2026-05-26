लव ट्रायंगल के चलते गई तीन जाने , पति-पत्नी की मौत के बाद प्रेमी ने भी की आत्महत्या

प्रेमिका की हत्या और उसके पति की मौत के बाद सुसाइड नोट में नाम आने के बाद से सतीश परेशान था। बता दें की जिले पंधाना थाना क्षेत्र के ग्राम घाटाखेड़ी में रहने वाले सतीश पिता सुखराम (35) सावले पिछले 10 सालों से इंदौर के पास पीथमपुर में एक कंपनी के जॉब कर रहा था। इस दौरान उसकी दोस्ती इंदौर के रहने वाली महिला रोशनी पटेल से हुई। दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और दोनों के बीच संबंध बन गए। सतीश और रोशनी के बीच चल रहे अवैध संबंधों की जानकारी पति हल्के वीर पटेल को भी लग गई। इसको लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हो रहे थे।