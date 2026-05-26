मां ने जान देकर अपने दो बच्चों को बचाया, खुद की ट्रॉली के नीचे दबने से मौत

मोरटक्का चौकी इलाके में ओंकारेश्वर रोड नहर के पास सोमवार सुबह करीब 8 बजे की घटना है। बड़वाह के पलासिया गांव में रहने वाला 26 वर्षीय दिलीप डावर अपनी पत्नी 22 वर्षीय मनीषा डावर को लेने मायके ग्राम डुकिया गया था। यहां से दोनों अपने एक और पांच साल के बेटे के साथ बाइक से पलासिया लौट रहे थे। इस बीच नहर के पास गोबर खाद से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने दिलीप की बाइक को टक्कर मार दी। दिलीप, पत्नी और बच्चों समेत नीचे गिर गया।