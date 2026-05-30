मनरेगा में फर्जीवाड़े का खेल… खंडवा जनपद का एक गांव, पांच काम, एक ही महिला पांच जगह एक साथ कर रही मजदूरी

एक ही मजदूर के फोटो कई जगह अपलोड

मामला खंडवा जनपद अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बिजोराभील का है। यहां 26 मई को चार कार्य मनरेगा के तहत हुए है, जिसमें 98 मजदूरों ने मजदूरी की है। इसमें कई मजदूरों के फोटो अलग-अलग नाम से पोर्टल पर दर्ज किए है। सबसे बड़ी बात ये है कि सभी फोटो क्लोजअप शॉट में है, जिसमें सिर्फ चेहरा ही नजर आ रहा है, उस पर भी मजदूर का नाम दर्ज है। जबकि मनरेगा पोर्टल पर कार्यस्थल पर कार्य करते हुए ऑनलाइन ग्रुप फोटो अपलोड किए जाने का नियम है। कई फोटो तो ऐसे है, जिसमें पीछे घर के अंदर का भाग नजर आ रहा है। एक फोटो में मजदूर बकायदा चश्मा पहनकर फोटो खिंचवा रहा है। यानि साफ जाहीर है कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार किया गया है।