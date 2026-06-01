मनरेगा में भ्रष्टाचार… एक ही मस्टर रोल पर दो दिन लगातार भर दी हाजरी, नाम तक नहीं बदले, महिला को बना दिया पुरुष

पिपल्या में तो फोटो भी नहीं बदले

पिपल्या तहार में तो 24 और 25 मई को एक ही मस्टर रोल 4299 पर वहीं 10 मजदूर काम करना बताए गए है। यहां दोनों दिन अपलोड किए गए फोटो में सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें किसी का भी पूरा चेहरा नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ आंख और नाक ही दिख रहे है। इसी तरह मस्टर रोल 5902 में 24 और 25 मई को 10 लेबर दर्ज है। दोनों ही दिन सिर्फ एक फोटो छोडकऱ बाकी सबके फोटो वो ही है। फर्जीवाड़ा करने वाले ने रानू प्रकाश के नाम पर 24 मई को महिला की फोटो और 25 मई को रानू प्रकाश पुरुष की फोटो डाल रखी है।