उपलब्धि…देशभर की 1.80 लाख पंचायतों में खंडवा जनपद की कावेश्वर पंचायत दूसरे नंबर पर

केंद्रीय जल शक्ति आयोग के “जल संचय जन भागीदारी” अभियान में खंडवा देशभर में प्रथम स्थान पर रहा है। वहीं, अब राष्ट्रीय जल पुरस्कार में भी पश्चिमी क्षेत्र अंतर्गत खरगोन जिला प्रथम और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत श्रेणी में खंडवा जिले की कावेश्वर पंचायत देशभर में पौने दो लाख पंचायतों में दूसरे स्थान पर आई है। आगामी 18 नवंबर को 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार अंतर्गत कावेश्वर पंचायत और कैच द रेन के लिए खंडवा जिले को पुरस्कृत किया जाएगा।

जिला प्रशासन और जिला पंचायत द्वारा जल संचय जन भागीदारी के तहत कैच द रेन अभियान के तहत वर्षा जल संचय कर देशभर में मिसाल बनाई थी। पिछले वर्ष 6 सितंबर 2024 से आरंभ अभियान के तहत जिले में मनरेगा, 15वां वित्त, 5वां वित्त, सीएसआर एवं जनसहयोग से 129046 से अधिक संचरनाओं का निर्माण एवं पंजीकरण किया गया। केंद्रीय जल आयोग ने इसका वेरिफिकेशन किया और करीब चार हजार जल संरचनाओं में कमी पाने पर सुधार के निर्देश दिए। वहीं, 1 लाख 25 हजार से ज्यादा संरचनाओं को सही पाया गया, जिसके चलते इस अभियान में खंडवा जिला पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा।

देश की तीन पंचायतें होंगी सम्मानित

ग्राम पंचायत कावेश्वर में किए गए जल संरक्षण के कार्यों के कारण देश की सभी पंचायतों में कावेश्वर का चयन किया गया है। देश की तीन पंचायतें जल पुरस्कार समारोह में सम्मानित होंगी, जिसमें कावेश्वर भी शामिल है। सहायक यंत्री गौरव रघुवंशी ने बताया ग्राम पंचायत द्वारा विगत वर्षों में कावेरी नदी के उद्गम स्थल कुंड का जीर्णोधार, पंचायत क्षेत्र अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्र का सैचुरेशन अप्रोच से वाटरशेड के मूल सिद्धांत रिज टू वैली के आधार पर विकसित किया गया। जिसमें 50 हेक्टेयर में कंटूर, 55 गली प्लग, 35 पोखर तालाब, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, हैंडपंप रिचार्ज, बोरवेल रिचार्ज, रिचार्ज शाफ्ट का निर्माण किया गया। जून 2025 में इसका जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसका वेरिफिकेशन कर सही पाया था।

कलेक्टर, सीईओ होंगे सम्मानित

6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत पश्चिम क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में जिला खरगोन को प्रथम पुरस्कार मिलेगा। इसके साथ ही सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत श्रेणी में खंडवा जिले की कावेश्वर पंचायत एवं आंध्रप्रदेश के प्रकाशम् जिले की मुरूगुम्मी पंचायत को संयुक्त रूप से द्वितीय पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। पुरस्कार वितरण नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 18 नवंबर को आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कलेक्टर ऋषव गुप्ता एवं जिपं सीईओ डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा को पुरस्कार प्रदान करेंगीं। जिला पंचायत सीईओ डॉ. गौडा ने बताया कि इस कार्यक्रम में खंडवा जिले को “जल संचय जन भागीदारी” अभियान में देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर भी पुरस्कृत किया जाएगा।