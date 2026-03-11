उपार्जन 2026 : 40 रुपए बोनस पर किसान बोले…अन्नदाताओं का उपहास उड़ा रही सरकार

समर्थन मूल्य पर प्रदेश सरकार ने 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिए जाने की घोषणा की है। इसको लेकर किसानों में असंतोष है। कृषक संगठन ने मंगलवार को मुख्यमंत्री को संबोधित मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। जिसमें पदाधिकारियों ने कहा कि समर्थन मूल्य पर सरकार 40 रुपए किसानों को बोनस देने की घोषणा की है। सरकार किसानों का उपहास उड़ा रही है। किसान नेताओं ने कहा है कि बोनस की बजाए सरकार 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीदी करे।