नल-जल योजना… 38 गांवों में ईरान, अमेरिका-इजराइल युद्ध ने रोकी नल-जल योजना की राह

जिले में नल जल योजना के तहत पीएचई विभाग द्वारा कुल 526 गांवों में पाइप लाइन डालने और टंकी बनाकर पानी सप्लाय किया जाना है। अब तक जिले में कुल 464 गांवों में ही काम पूरा हो पाया है। चार गांवों में ठेकेदारों के डिफाल्टर होने से वहां योजना शुरू नहीं हो पाई। कुल 38 गांवों में 31 मार्च तक नल जल योजना का काम पूरा किया जाना था, लेकिन अब नहीं हो पाया है। पीएचई विभाग ईई वर्षा शिवहरे का कहना है कि योजना में लगने वाले पाइप का रॉ-मटेरियल (कच्चा माल) दुबई से आता है। ईरान-इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के चलते दुबई ने रॉ-मटेरियल की सप्लाय रोक दी है। जिससे पाइप नहीं मिल रहे है और काम रुका हुआ है।