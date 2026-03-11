कामर्शियल गैस सिलेंडरों पर अघोषित रोक, होटल, रेस्टोरेंटों के चूल्हे की आग कमजोर, कैटरर्स परेशान

भारत गैस एजेंसी के संचालकों का कहना कि जलगांव में लोडिंग दो के लिए दो दिन से गाडी़ खड़ी है। 80 से 100 वां दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने रोक लगा दी है। एजेंसी संचालक बुकिंग की पूर्ति नहीं हो पाने को लेकर परेशान है। मामले में कंपनियों के सेल्स अधिकारी रोक को लेकर स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि इस मामले में केंद्रीय मिनिस्ट्री से निर्णय लिया गया है। बुधवार को बैठक के बाद फाइनल होगा।