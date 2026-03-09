आरटीई : निजी स्कूलों में 13 मार्च से प्रवेश प्रक्रिया, लॉटरी से मिलेगी सीट

आरटीई में पात्रता वंचित समूह व कमजोर आय वर्ग के लाभार्थी होंगे। वंचित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति, दिव्यांग बच्चे, अनाथ बच्चे, कोविद-19 में माता-पिता की मौत के कारण अनाथ हुए बच्चों को शामिल किया गया है। बीपीएल कार्ड धारी परिवार आरटीई प्रवेश प्रक्रिया के लिए पात्र रहेंगे।