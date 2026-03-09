9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

आरटीई : निजी स्कूलों में 13 मार्च से प्रवेश प्रक्रिया, लॉटरी से मिलेगी सीट

चालू शैक्षणिक सत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई ) आवेदनों का सत्यापन 14 से 30 मार्च तक होगा, प्रथम लॉटरी में 2 अप्रैल तक सीटों का आवंटन होगा

less than 1 minute read
Google source verification

खंडवा

image

Rajesh Patel

Mar 09, 2026

RTE

RTE

चालू शैक्षणिक सत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई ) आवेदनों का सत्यापन 14 से 30 मार्च तक होगा, प्रथम लॉटरी में 2 अप्रैल तक सीटों का आवंटन होगा

13 मार्च से 28 मार्च तक चलेगी प्रक्रिया

निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई ) के तहत प्रवेश प्रक्रिया 13 मार्च से शुरू होगी। पोर्टल के माध्यम से अभिभावक 28 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदनों का सत्यापन 14 मार्च से 30 मार्च तक होगा।

23 फीसदी सीटों पर होंगे प्रवेश

प्रवेश के लिए प्रथम लॉटरी के तहत 2 अप्रैल को सीटों का आवंटन होगा। निजी स्कूलों में नर्सरी से कक्षा पहली तक कुल सीटों में से 25 फीसदी सीटें आरटीई के बच्चों के लिए रिक्त रखी जाएंगी। कक्षावार 9 मार्च को जानकारी पोर्टल पर अपडेट होगी।

ये दस्तावेज लगेंगे

समग्र आईडी, ( अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ) का जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड सहित अन्य दस्तावेज ऑनलाइन के माध्यम से अपलोड करने होंगे।

ये होंगे पात्र

आरटीई में पात्रता वंचित समूह व कमजोर आय वर्ग के लाभार्थी होंगे। वंचित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति, दिव्यांग बच्चे, अनाथ बच्चे, कोविद-19 में माता-पिता की मौत के कारण अनाथ हुए बच्चों को शामिल किया गया है। बीपीएल कार्ड धारी परिवार आरटीई प्रवेश प्रक्रिया के लिए पात्र रहेंगे।

इनका कहना : पीएस सोलंकी, डीईओ

आरटीई में प्रवेश की प्रक्रिया 13 मार्च से शुरु होगी। पात्र अभिभावक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें। शासन की गाइड लाइन के तहत ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Mar 2026 12:21 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / आरटीई : निजी स्कूलों में 13 मार्च से प्रवेश प्रक्रिया, लॉटरी से मिलेगी सीट

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ईरान की जंग का असर, रुक गई सेब की आवक, महंगा हुआ सेब

खंडवा

मैरिज हाल : शहर में 30 बाय 50 के प्लाट पर तीन मंजिला मैरिज गार्डन, सवालों के घेरे में सुरक्षा

Marriage Hall
समाचार

LPG : खंडवा में 1.20 लाख गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं की जेब पर 1.92 करोड़ का बढ़ेगा बोझ

LPG सिलेंडर के दाम में इजाफा
खंडवा

टैक्स : 9 साल बाद टैक्स के दायरे में आएंगे 10 हजार नई संपत्तियां, निगम की बढ़ेगी आय

property tax
खंडवा

MP के पुलिस थाने में इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर हंगामा, करना पड़ा लाठीचार्ज

commotion erupted moghat police station over Instagram post mp news
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.