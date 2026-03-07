टैक्स : 9 साल बाद टैक्स के दायरे में आएंगे 10 हजार नई संपत्तियां, निगम की बढ़ेगी आय

नगरीय क्षेत्र में 3 प्रकार के टैक्स निर्धारित होता है। कलेक्टर गाइड लाइन के आधार पर पॉश एरिया में 20 रुपए स्क्वायर फीट। यदि कॉमर्शियल है तो 3 हजार रुपए अतिरिक्त चार्ज होगा। दूसरा वैध कॉलोनियों में सामान्य एरिया में कॉमर्शियल संपत्तियों को छोडऩे के बाद 18 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है। स्लम एरिया में 15 रुपए स्क्वायर फीट। यदि किसी की संपत्ति का मूल्यांकन 6 हजार रुपए तक होता है तो टैक्स फ्री हो जाता है। भवन में यदि मकान मालिक के अलावा किराएदार रहता है तो कुल टैक्स में 500 रुपए अतिरिक्त जुड़ता है।