MP के पुलिस थाने में इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर हंगामा, करना पड़ा लाठीचार्ज

पुलिस द्वारा खदेड़े जाने के बाद युवकों ने राह चलते लोगों के साथ भी मारपीट की। दुबे कॉलोनी निवासी इशिका विश्वकर्मा अपने छोटी भाई के साथ नवचंडी मंदिर बुआ के घर जा रही थी, तभी नेहरू स्कूल के एयू चौराहे पर भीड़ में शामिल युवकों ने उसके साथ मारपीट की। उसे थप्पड़ मारे, जिसके बाद इशिका वहां से घर आ गई। परिवार के साथ मोघट थाने पहुंचकर मारपीट करने वाले अज्ञात युवकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराया। इसी तरह से युवकों ने एक कार चालक के साथ भी मारपीट की।