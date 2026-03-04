‘3 Idiots’ की तरह बाइक पर घायल लेकर इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचे युवक

बताया गया है कि खंडवा जिले के वार्ड 12 में रहने वाले दो युवक राजकुमार और भेरू अपनी बाइक से होली के दिन चरुवा मेला घूमने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान मूंदी थाना क्षेत्र के पालसूद गांव के पास रेलवे फाटक के करीब बने ऊंचे ब्रेकर पर उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई। बाइक अनियंत्रित होने से दोनों युवक बाइक सहित गिर गए और घायल हो गए। घायल हालत में दोनों युवक राजकुमार व भेरू सड़क पर पड़े हुए थे तभी पीछे से युवकों ने बिना वक्त गंवाए उनकी मदद की।